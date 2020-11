San Giuliano Terme: chiudono per lavori alcuni passaggi a livello

Il Comune di San Giuliano terme comunica l'istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli e i pedoni in corrispondenza dei seguenti passaggi a livello sulla linea ferroviaria Pisa-Lucca per l'avvio di lavori di manutenzione. I cantieri si svolgeranno dal 16 novembre al 2 dicembre. Ecco date e orari delle relative chiusure continuative:

▪️ Molina di Quosa, via don Sturzo (km 54+751) - dalle 8 del 16 novembre alle 8 del 25 novembre.

▪️ Pugnano, via Banti (km 53+955) - dalle 22 del 17 novembre alle 8 del 26 novembre.

▪️ Pugnano, via Cignani (km 53+955) - dalle 22 del 23 novembre alle 8 del 27 novembre.

▪️ Ripafratta, via Statale Abetone, intersezione con via di Ripafratta (km 52+060) - dalle 22 del 26 novembre alle 8 del 2 dicembre.