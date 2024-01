Una storia che si tramanda, con elementi di novità imprenditoriale. E' avvenuto venerdì scorso il definitivo passaggio di consegne fra vecchia e nuova gestione del Caffé dell'Ussero, che finalmente riapre i battenti. Alla cerimonia ha partecipato Tarcisio Bronte, che per 43 anni ha lavorato e custodito il locale, con la consegna della campanella a Emiliano Ipsaro Passione. L'imprenditore, insieme ai proprietari della struttura Rosa Anna Genovese e il conte Agostino Agostini Venerosi della Seta, aveva la settimana scorsa inaugurato ufficialmente il nuovo corso alla presenza anche del sindaco di Pisa Michele Conti.

Situato nel quattrocentesco Palazzo Agostini o Rosso, sul Lungarno, il Caffè dell'Ussero affonda le sue radici del 1775. "E' un monumento della cultura italiana - celebra il momento e ricorda in una nota la nuova gestione - ha le pareti coperte di gloriosi ricordi dei suoi più illustri frequentatori risorgimentali: Domenico Guerrazzi, Giuseppe Giusti, Renato Fucini, Giosuè Carducci, Cesare Abba, Giuseppe Montanelli. Nel 1799 ospitò le riunioni dei 'bonapartisti di alta condizione' e sede del 'Circolo Pisano', i cui membri utilizzavano 'nick name' anglosassoni per non essere individuati dagli 'origliatori' del Bargello: ebbero comunque un processo per 'democrazia'. Dal 1818 fu sede delle Regie Stanze Civiche, il primo e più antico club cittadino. Nel 1839 ospitò le riunioni del primo Congresso Italiano degli Scienziati. Nel 1899 trasformato in café chantant vi furono proiettate le prime immagini animate dei fratelli Lumière e nel 1905 la prima proiezione di una pellicola parlata. Dal 1959 è sede della Accademia Nazionale dell'Ussero".