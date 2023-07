Cerimonia di commemorazione ieri, mercoledì 12 luglio, in ricordo Nadia Degl'Innocenti, tragicamente scomparsa 2 anni fa, il 12 luglio 2021, in un incidente avvenuto al passaggio a livello di via di Putignano. Per ricordarla l'amministrazione comunale di Pisa ha deposto un omaggio floreale nel luogo dell’incidente, alla presenza degli assessori comunali Giovanna Bonanno e Massimo Dringoli.

"Si tratta di una commemorazione - ha dichiarato l’assessore Giovanna Bonanno - che come amministrazione abbiamo fortemente voluto per ricordare una nostra concittadina a due anni esatti dalla sua scomparsa e manifestare così la nostra vicinanza nei confronti dei suoi familiari, parenti ed amici. Nadia era una persona molto conosciuta e stimata a Putignano, la sua morte è stata una tragedia che ha colpito l’intera comunità".

"Allo stesso tempo - ha dichiarato l’assessore Massimo Dringoli - vogliamo ribadire il nostro impegno nei confronti di Ferrovie dello Stato per far partire quanto prima il cantiere per la realizzazione del sottopasso carrabile in via Targioni Tozzetti che, una volta realizzato, consentirà l’eliminazione del passaggio a livello e la successiva realizzazione del sottopasso ciclopedonale, evintando così che certe tragedie possano ripetersi anche in futuro".