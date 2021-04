Passaggio di proprietà per i terreni edificabili intorno al Porto di Marina

Il fondo immobiliare 'Pisa in Progress' acquisisce da Boccadarno Porto di Pisa Spa e Boccadarno Village Spa (attualmente in concordato preventivo) le aree edificabili circostanti il Porto Turistico di Pisa. Oggi le due società, assistite da Marina Development Corporation ('MDC'), società attiva dal 2020 nello sviluppo di progetti immobiliari a destinazione residenziale/ricettiva ancorati a porti turistici, hanno firmato il rogito che sancisce il passaggio di proprietà dell’area di 100mila mq per la quale è già stato approvato, nel 2006, il piano di recupero e per la quale il Tribunale di Pisa ha autorizzato la vendita.

Per tale area MDC (subentrata al Gruppo francese Propriétés firmatario del preliminare, ma poi ritiratosi), sarà developer, project e asset manager e predisporrà entro l’anno un nuovo Masterplan di rigenerazione urbana che, attraverso uno sviluppo immobiliare a destinazione ricettiva e residenziale, fungerà secondo i piani da volano per il rilancio del litorale pisano. L’acquisizione è stata effettuata attraverso il fondo chiuso 'Pisa in progress' gestito da Namira Sgr.

Giuseppe Noto, Amministratore Delegato di MDC, dopo aver espresso soddisfazione per l’importante risultato di oggi, ha dichiarato: "Siamo convinti che Marina di Pisa e il suo porto siano una destinazione dalle grandi opportunità di crescita, che porterà significative ricadute economiche sul territorio. E' nostra intenzione valorizzare l’area portando nel masterplan che andremo a realizzare, innovazione, sostenibilità, dialogo con l’obiettivo di valorizzare le ricchezze del territorio".

"Siamo certi che il nuovo proprietario - ha detto l'ad di Boccadarno Simone Tempesti - che dispone dei mezzi finanziari e delle competenze industriali e manageriali necessari per portare brillantemente a compimento il progetto di recupero di Boccadarno, proseguirà e implementerà la politica di rispetto ambientale, di attenzione e integrazione con il territorio non solo sotto il profilo economico ma anche sul piano sociale e culturale, tutti temi che abbiamo sostenuto con forza in questi anni. Naturalmente siamo fiduciosi che potrà essere dimostrata l’attenzione e la collaborazione necessaria da parte di tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo sostenibile e l’elevazione qualitativa del proprio territorio".

MDC è già impegnata nello sviluppo di Borgo del Forte, un progetto di rigenerazione urbana a Ventimiglia (Liguria) volto alla creazione di una nuova destinazione turistico/ricettiva che prevede la realizzazione di un hotel 5 stelle con vista sulla marina, appartamenti, negozi e ristoranti, strutture sportive e una scuola internazionale.