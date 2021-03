Coronavirus in Toscana, 1304 nuovi casi positivi: Giani valuta zone rosse locali

In attesa della decisione del Ministero della Salute che potrebbe far passare in rosso l'intera regione, ci sono alcune aree a rischio: Prato, Pistoia e Arezzo

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.304 su 24.726 test di cui 15.625 tamponi molecolari e 9.111 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,27% (10,9% sulle prime diagnosi). Lo annuncia su Facebook il governatore Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino giornaliero di oggi, 12 marzo, sull'andamento della pandemia.

Intanto c'è attesa per la decisione del Ministero della Salute sul passaggio in zona rossa della Toscana. Giani, qualche giorno fa, aveva sottolineato come i dati fossero sostanzialmente da zona arancione, ma al limite con il rosso.



A prescindere dalla decisione dell'Istituto Superiore di Sanità, prevista per oggi, Giani sta comunque valutando di istituire alcune zone rosse locali dove il contagio corre di più. "A mio giudizio sta funzionando il sistema dei colori, che differenzia fra zona e zona. La Toscana che aveva avuto una situazione molto critica a ottobre, con una seconda ondata molto pesante, in questo momento sta reggendo una situazione generalizzata di arancione con delle chiusure locali. Oggi deciderò, sulla base dei dati che mi stanno preparando - ha dichiarato il governatore intervenendo a Mattino Cinque su Canale 5 - probabilmente in zona rossa ci potranno essere alcune province come Prato, Pistoia, forse Arezzo e altri Comuni in cui si è vista l'evidenza del focolaio". "Questo sistema che sta andando avanti - ha aggiunto - sta consentendo quanto meno di stabilizzare un'espansione del virus".