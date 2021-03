Coronavirus in Toscana, 1293 nuovi casi: "Dati da zona arancione ma al limite con quella rossa"

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.293 su 25.946 test di cui 16.860 tamponi molecolari e 9.086 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 4,98% sul totale dei tamponi e del 10,2% sulle prime diagnosi". Lo afferma il presidente della Regione, Eugenio Giani, dando conto su Facebook dei primi dati del bollettino giornaliero sull'emergenza Coronavirus.

E sulla possibilità che la Toscana finisca la prossima settimana in zona rossa il governatore, durante un intervento a Radio anch'io su Radio 1, fa sapere: "Quella è sempre una decisione del Cts, naturalmente non la possiamo conoscere fino a venerdì. Come dati siamo sostanzialmente da zona arancione, ma chiaramente al limite. Mi rimetterò alle decisioni del Cts".