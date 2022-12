Passata senza criticità la piena dell'Arno

La piena dell'Arno è transitata lungo la Toscana e Pisa senza criticità. L'apertura dello scolmatore, come previsto, ha alleggerito la portata sul territorio provinciale. I livelli sono stati in diminuzione in tutti i bacini per tutta la mattinata. Lo rende noto, come di consueto, il presidente della Regione Eugenio Giani. "Sono stati due giorni e notti impegnative per tutta la nostra macchina di Protezione Civile - commenta sui social - e ringrazio ciascun operatore, volontario, personale dei Comuni, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine, cuore pulsante di tutto il sistema".

Era dal 2019 che non veniva aperto lo scolmatore, anche se i livelli di piena attuali sono stati inferiori rispetto a quelli di 3 anni fa. "Lo scolmatore d'Arno - aggiunge Giani - è un'opera strategica della Regione Toscana, realizzata per diminuire la portata del fiume nel Pisano, che ha salvato piu volte il territorio da terribili esondazioni. Inizia con le opere di presa a Pontedera e termina in mare a Calambrone. Ci abbiamo investito nella costruzione e continueremo a farlo nella manutenzione e sviluppo perchè è fondamentale per la salvaguardia di tutta la comunità".