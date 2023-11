Nuova passeggiata 'arrabbiata' in centro a Pisa contro la violenza sulle donne

Non una di Meno Pisa organizza un’altra passeggiata 'arrabbiata' per le vie del centro, dopo quella del 13 settembre scorso. Il concentramento iniziale è previsto in Piazza Dante alle ore 19. L'iniziativa rientra nelle mobilitazioni contro la violenza sulle donne.

"Ogni 8 del mese - scrive il gruppo - l'Osservatorio nazionale di Non Una di Meno aggiorna i numeri dei femminicidi lesbicidi e transcidi compiuti nel nostro Paese. Proprio l'8 di questo mese, per prepararci alla manifestazione nazionale a Roma del 25 novembre contro la violenza maschile sulle donne e di genere, attraverseremo tantissime città in tutta Italia per raccontare ancora una volta la ferocia della violenza sulle nostre vite e rendere evidente la sua natura sistemica a chi tenta di minimizzarla, normalizzarla e silenziarla".

Nella manifestazione precedente, su Ponte di Mezzo è stato attaccato un nastro per oggi donna uccisa nel 2023. "L'indomani quei nastri, quei nomi che rappresentano vite spezzate - insistono le attiviste - sono stati recisi, levati e gettati tra bicchieri vuoti, cicche spente, cartacce e tutto ciò di cui ci sbarazziamo con noncuranza. Nell'arco della stessa giornata Ponte di Mezzo, punto nevralgico della mobilità cittadina, diveniva un autosalone all'aperto, luogo di esposizione privilegiato per un noto marchio automobilistico. L’8 novembre torneremo nelle strade e nelle piazze pisane della socialità e soprattutto torneremo sul Ponte di Mezzo, perché crediamo che sia un passo necessario per immaginare una città, un sistema e una cultura in cui non ci sia mai più una donna di meno, vittima di femminicidio".