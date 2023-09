Si è tenuta nella serata del 13 settembre la 'passeggiata arrabbiata' lanciata da Non Una di Meno Pisa, che partendo da Piazza Dante ha attraversato i luoghi della socialità della città, dove "troppo spesso avvengono episodi di molestie e sessismo. Dopo i tremendi femminicidi e violenze sessuali avvenuti quest’estate in tutta Italia, abbiamo voluto manifestare tutta la nostra rabbia al grido di 'Ti rissi no! Ti ho detto no!' per ribadire che soltanto 'sì' vuol dire consenso, che il sesso senza consenso è stupro, che vogliamo essere libere di vivere serenamente e divertirci senza la paura di subire violenza".

Le attiviste hanno attaccato 81 nastri fucsia sul Ponte di Mezzo "con tutti i nomi e cognomi delle donne e soggettività uccise dal 1° gennaio ad oggi. Sono 81 le persone uccise dalla violenza patriarcale. Uccise da uomini educati in una società che avalla e avvalora sentimenti quali possesso, misoginia e omolesbotransfobia. Questi sono i dati raccolti dall'Osservatorio nazionale di Non Una di Meno, uno strumento che, a differenza degli osservatori istituzionali, include, oltre ai femminicidi, anche lesbicidi e tran*sicidi".

"Sappiamo che questi numeri sono in crescita - conclude in una nota Non Una di Meno Pisa - e sono già troppo alti per rimanere in silenzio. Abbiamo voluto creare un presidio transfemminista in centro città perché tutte le persone che attraversano il ponte acquisiscano consapevolezza riguardo alla violenza sulle donne e di genere. Non vogliamo più contarci morte e domandarci quando e chi sarà la prossima. Custodiamo insieme quei nomi con il desiderio di contarci, in futuro, solo da vive".