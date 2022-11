Vecchiano: torna la passeggiata contro le leucemie 'Walking for Simona'

Prosegue il sostegno dell'Amministrazione Comunale di Vecchiano nelle iniziative organizzate da Ail, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Il Comune di Vecchiano infatti patrocina la 7ª Walking for Simona, una passeggiata non competitiva aperta a tutti coloro che vorranno partecipare e che si svolgerà domenica 6 novembre con ritrovo alle 7.30 in Piazza Pier Paolo Pasolini. Con la partecipazione del trofeo delle Tre Province, del Trofeo Podistico e del Trofeo Podistico Lucchese.

"La manifestazione è organizzata da Ail Pisa Odv. Dopo la positiva collaborazione per l'inaugurazione della Casa Ail di Avane, grazie alla generosità di una nostra concittadina, continuiamo a supportare questa realtà, Organizzazione di Volontariato nata il 5 luglio 1999, è molto attiva sul territorio ed opera in stretta collaborazione con l’U.O. di Ematologia dell’Ospedale S. Chiara di Pisa sul fronte della ricerca scientifica a favore dei malati, sostenendoli nella lotta contro la malattia, diventando così un punto di riferimento prezioso", afferma il sindaco Massimiliano Angori. "La camminata solidale non competitiva organizzata per il 6 novembre, non solo è finalizzata a raccogliere fondi a sostegno della ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue, ma rappresenta anche un'importante occasione di interesse pubblico, che favorisce l'aggregazione sociale, la promozione dei valori dello sport e della solidarietà", aggiunge l'assessore allo sport, Andrea Lelli.

Il costo di partecipazione è 3 euro per i tesserati, 3,50 per i non tesserati. Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto al Servizio di Assistenza Domiciliare presso l'Ematologia dell'Università di Pisa.

L'evento

'7 Walking for Ail per Simona - 6 novembre 2022 Vecchiano': Quattro diversi percorsi, differenziati per lunghezza e intensità. La bellezza della campagna pisana a ridosso del mare, con lo scorcio del Lago di Massaciuccoli (il percorso da 18 km arriva fin lì). La compagnia delle molte associazioni delle nostre zone che partecipano e di tutti coloro che amano camminare, la natura e soprattutto la solidarietà. Questa camminata non competitiva è aperta a tutti, perché lo scopo fondamentale è quello di raccogliere fondi per AIL e contribuire così al servizio di assistenza domiciliare per i pazienti ematologici in cura presso l’ospedale Santa Chiara di Pisa. Partecipiamo, dunque numerosi! Camminare fa bene al corpo e donare fa bene al cuore!", concludono gli organizzatori. Appuntamento domenica 6 novembre dalle 7.30 in Piazza Pasolini. Partenza alle ore 8.