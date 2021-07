Terricciola: "Passeggiata panoramica lasciata all'incuria e al degrado"

"Inciviltà e abbandono nella passeggiata panoramica di Terricciola". Il gruppo di Terricciola sicura ha presentato un’interrogazione urgente per capire cosa sta succedendo in uno dei luoghi più belli e suggestivi del territorio comunale.

"Scalini rotti, sporcizia, scritte, bottiglie distrutte per terra - si legge nella nota del gruppo consiliare - è questo lo spettacolo indecoroso visibile alla passeggiata panoramica. Degrado e incuria sono ormai una costante e questo è inaccettabile per vari motivi: in primis perché la passeggiata è parte del nostro patrimonio pubblico e in più perché è una delle mete preferite dai turisti. Senza considerare i rischi per l’incolumità dei cittadini, che potrebbero cascare e farsi male. E' così che si punta allo sviluppo turistico ? E poi una domanda: ma le telecamere che dovrebbero essere presenti funzionano o no?".