Passeggiate naturalistiche a piedi e in bicicletta nel territorio del comune di Crespina Lorenzana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

11 date da marzo a ottobre, passeggiate a piedi e in bicicletta con guide esperte, alla riscoperta di itinerari poco conosciuti del nostro territorio e con “punti ristoro” che coinvolgeranno anche le strutture ricettive e di ristorazione della zona. Tante occasioni di conoscenza, di riscoperta di luoghi e di consapevolezza delle bellezze e ricchezze del territorio -passeggiate con riconoscimento di erbe -escursioni in mountain bike -passeggiate storico ambientali -passeggiate in notturna e al plenilunio - passeggiate con pratiche meditative - Partecipazione gratuita Con queste passeggiate si vuole anche promuovere SPAZZACAMMINO, una buona pratica per il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente nata a Lorenzana nel 2012. I partecipanti sono invitati ad attrezzarsi con guanti e sacchi ed a raccogliere/segnalare eventuali rifiuti durante il tragitto. LE EMERGENZE ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE -Crespina: Vecchio San Michele, Chiesa Nuova, San Rocco, complesso di Belvedere, Villa Montelisi, Villa Valdisonzi, ponte del Mulino delle Lame, le Fontacce. -Lorenzana: Villa Giuli, Chiesino Giuli, Palazzo Sgrilli, Castello, Cappella e palazzo Lorenzani, Chiesa, lapide unità di misura, monumento ai Caduti, palla di cannone, Lavatoi dell’Alberaccio. -Cenaia: Torre a Cenaia -Tremoleto: Villa di Roncione LE EMERGENZE NATURALISTICHE Tenuta di Cenaia Vecchia, Campo Cosimo, La Carraia, via Valdisonzi, Parco Montelisi, Via Belvedere, Vicchio, Le Macchie, Mazzagamboli, Campolungo, Vallin delle Streghe, Stradiola, La Tana, Malvento, Le Prata, Località Bucine, Vallitri, la via per Collealberti, l’Alberone, quercia secolare di via Galliano. sito web: https://odeporica.wordpress.com/ email: odeporicaets@gmail.com