'Mare senza barriere': a Tirrenia una passerella accompagnerà le persone disabili in acqua

Una speciale passerella per semplificare l’entrata in acqua delle persone con disabilità motoria. Verrà realizzata nella ‘Spiaggia libera numero 2’ di via Litoranea, a Tirrenia. E’ quanto prevede un atto di indirizzo deliberato dalla Giunta nei giorni scorsi. Il Comune di Pisa è infatti concessionario dell’arenile attualmente gestito dalla Pubblica Assistenza.

"L'amministrazione comunale - dichiara il vicesindaco con delega al patrimonio, Raffaella Bonsangue - ha da sempre avuto particolare attenzione ai problemi connessi alla disabilità, adottando molteplici provvedimenti che contribuiscono alla loro risoluzione. Anche questa decisione della Giunta si inserisce nella medesima cornice con l'obiettivo di garantire la fruibilità delle spiagge a tutti rimuovendo gli ostacoli. Il quadro si completa progressivamente e con la collaborazione di tutti giungeremo a completare l'immagine di una comunità coesa e solidale".

"La progettazione dello scivolo - dichiara l’assessore alla Disabilità, Sandra Munno - è un'idea geniale e la messa in opera è una vera conquista per tutti noi: rappresenta quella rivoluzione della cultura della disabilità a cui stiamo lavorando senza sosta ponendo attenzione a tutte le esigenze possibili per rendere la vita di chi vive la disabilità meno complessa".

"È una grande soddisfazione aver contribuito a portare avanti questo progetto - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Latrofa - perché si tratta della terza esperienza di questo tipo in Italia. La nostra amministrazione sta riservando una grande attenzione alla disabilità e lo sta traducendo in fatti concreti. Questo nuovo scivolo permetterà alle persone con disabilità di raggiungere il mare in un sicurezza, con una gestione protetta e organizzata, abbattendo non solo le barriere architettoniche, ma anche tanti ostacoli mentali che limitano spesso la possibilità di vivere alcune esperienze alle persone disabili. Un bellissimo risultato che raggiungeremo attraverso un grande lavoro di squadra che vedrà alla fine il coinvolgimento del soggetto gestore, il quale provvederà all’applicazione della passerella".

"La mia proposta 'mare senza barriere' - afferma il consigliere comunale della Lega Alessandro Bargagna - sarà realtà. Come consigliere proponente sono entusiasta di questo ultimo passaggio in Giunta che ne detta le linee per la realizzazione. Il turismo sta sempre più assumendo una valenza di bisogno sociale. E’ un nostro dovere dare a tutti la possibilità di accesso a questo patrimonio. Con questo importante strumento anche le persone disabili potranno fare il bagno in completa autonomia. Pisa sarà la prima città toscana a dotarsi di questa speciale passerella automatica. Per noi questi temi sono molto importanti perché l'accessibilità è segnale di civiltà; una linea dettata anche a livello nazionale dalla Lega e dal nostro leader Matteo Salvini con la proposta di investimenti importanti su questi temi. Ringrazio il sindaco e gli assessori che dall'inizio di questo percorso hanno sempre dimostrato grande interesse e volontà di permetterne la realizzazione. Pisa - ha concluso Bargagna - avrà la sua spiaggia accessibile fin dentro il mare, capofila in Toscana".