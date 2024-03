Nuova passerella pedonale in legno a Calci

Posizionato ieri, 11 marzo, il nuovo ponte in legno di collegamento fra l’abitato di via Tevere e i parcheggi di via Brogiotti a Calci. Infatti, dopo aver accertato l’impossibilità di restaurare la vecchia passerella ciclo-pedonale, si è reso necessario per il Comune rinnovare completamente la struttura lignea. Per questo intervento sono stati stanziati circa 23mila euro.

"In questi anni - commenta il sindaco, Massimiliano Ghimenti - abbiamo fatto molti nuovi interventi, ma tanta cura l'abbiamo messa anche nella manutenzione delle opere esistenti. Altro fatto che, a nostro giudizio, qualifica maggiormente l'attenzione per il territorio. Questo ponticello pedonale è in realtà strategico, perché permette di collegare in piena sicurezza una zona densamente abitata al capolinea dei bus e ad un'area ricca di servizi. Inoltre, è utilizzata dai ragazzi delle scuole per andare alla palestra comunale. Anche qui abbiamo agito in termini di prevenzione, programmando dapprima una normale manutenzione. Ma, a fronte delle risultanze di usura, si sono poi dovute trovare le risorse per rinnovare completamente la struttura. Con un bilancio come il nostro non era scontato farcela per questo. siamo molto contenti di consegnare il ponte rinnovato alla comunità ed a beneficio di tutti".

La nuova passerella, che permette di attraversare il Botro San Pietro in località La Cagnola, è completamente in legno e ha una struttura tipica dei ponti a piccola luce. Nel dettaglio, ha una luce netta di quasi 8 metri, la struttura è ad asse concavo, realizzato ad arco e per ogni caratteristica è fedele alla passerella precedente, la superficie calpestabile è in tavolato ligneo con una larghezza di 1,5 metri ed i parapetti, anche questi in legno, sono alti 1,1 metri. Come legno è stata scelta una tipologia in grado di garantire una maggiore durabilità nel tempo e la struttura risponde ampiamente a quanto previsto dalle norme antisismiche e statiche.