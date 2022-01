Vicopisano: una nuova passerella in legno sul Rio Grande

E' stata installata una nuova passerella sul Rio Grande, nel centro di Vicopisano, tutta in legno di larice, in sostituzione della precedente, risalente al 1998 e che, dal 2014, univa elementi in legno e un piano di calpestio in plasmix (materiale fatto di plastiche riutilizzate).

"L'operazione si è resa necessaria per garantire maggiore stabilità alla struttura - spiega il Sindaco Matteo Ferrucci - ma già al primo colpo d'occhio si vede subito quanto il rifarla nuova e tutta in legno sia bello anche dal punto di vista paesaggistico ed estetico e si inserisca perfettamente nel contesto naturale in cui è collocata".

Il legno utilizzato è lamellare di lerice, di massello, sempre di lerice, per il piano di calpestio e per il parapetto, a cui sono stati aggiunti anche cavi di acciaio tesi per aumentare la sicurezza.

"Continuano, passo dopo passo - conclude il sindaco - gli interventi di manutenzione, di recupero e di miglioramento del nostro territorio. Ogni opera e ogni lavoro, dal più piccolo al più imponente e impegnativo, sia dell'amministrazione che dei privati, che ringrazio, portano sempre maggiore decoro e maggiore bellezza nel nostro Comune bandiera arancione".