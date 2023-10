La Pasticceria Frangioni è salva e cerca personale

E' terminata con un lieto fine la vicenda della Pasticceria Frangioni che ha rischiato di abbassare definitivamente la saracinesca dopo 45 anni di attività.

“Sono rimasta con il fiato sospeso fino all'ultimo giorno, ma ora finalmente posso dirlo: la Pasticceria Frangioni è salva e aspetto tutti gli amici e i clienti per festeggiare insieme!” annuncia con grande emozione Daniela Salvini, titolare dello storico locale di via San Francesco.

“L'indomani sarebbe venuto l'ufficiale giudiziario a rendere esecutivo lo sfratto per finita locazione e in extremis un acquirente ha deciso di rilevare il fondo, ponendo come condizione imprescindibile per l'acquisto la permanenza della pasticceria. Il nuovo proprietario ha dimostrato una straordinaria sensibilità e ci tengo a ringraziarlo di cuore, insieme a tutti i clienti che in questi lunghi mesi mi hanno mostrato il loro affetto, anche attraverso le 1.700 firme raccolte, alla Confcommercio di Pisa per la vicinanza e il sostegno e all'avvocato Claudio Lazzeri per il fondamentale supporto” afferma Daniela Salvini.

“La Pasticceria Frangioni è la mia vita e non riuscivo a immaginare una futuro senza di lei - racconta Daniela - non ho lasciato niente di intentato per salvarla e ho lottato con tutte le mie forze, ero pronta a manifestare quando in extremis è arrivata alla proprietà la proposta di acquisto che ha sventato la chiusura”. Un nuovo inizio per la storica realtà presente in via San Francesco dal 1978, portata avanti con impegno e dedizione dalla titolare Daniela Salvini, fondatrice dell'attività insieme al marito Giancarlo, scomparso nel 2019. “Ora potrò finalmente tornare a lavorare con serenità e sono alla ricerca di un pasticcere e un addetto alle vendite al banco per dare nuovo slancio all'attività”.

“È una notizia straordinaria per l'intera città - afferma il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - ci siamo messi immediatamente a disposizione di Daniela per intercettare potenziali acquirenti e divulgare il suo messaggio. È davvero emozionante sapere che la Pasticceria Frangioni continuerà a svolgere la sua attività mantenendo salde le proprie radici nello storico locale di via San Francesco, che da quasi mezzo secolo rappresenta un patrimonio di Pisa, nonché un punto di riferimento per generazioni di pisani, studenti e visitatori che hanno avuto modo di apprezzare un locale dimostratosi negli anni uno straordinario presidio di socialità, punto di aggregazione e garanzia di qualità”.