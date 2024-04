Patrick Zaki farà il dottorato alla Normale di Pisa

"Oggi sono stato informato che sono stato accettato nel programma di dottorato presso Scuola Normale Superiore Università, Dipartimento di Politica ed Economia, una notizia molto felice per me e un nuovo importante passo nella mia vita. Spero che siate gentili, a differenza di tutto quello che avete sentito dalla maggior parte degli amici che hanno affrontato il percorso di dottorato e si stanno ancora riprendendo dall'esperienza".

Un allegro messaggio sui social, per celebrare un lieto evento e una nuova sfida personale, con teatro la città di Pisa. Fa notizia perché a scriverlo, ieri 22 aprile, è stato Patrick Zaki, 33enne attivista politico egiziano ed ex studente universitario a Bologna, protagonista suo malgrado della nota vicenda dell'incarcerazione in Egitto fra il 2020 e il 2021. Zaki si è laureato nel 2023, anno in cui è finito anche il suo calvario giudiziario. Il processo, infatti, nonostante la liberazione, ha proseguito il suo corso, arrivando fino alla condanna a 3 anni di carcere. A chiudere il caso, il giorno dopo, è stata la grazia concessa dal presidente egiziano al-Sisi.