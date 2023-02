Pontedera, rinnovato il Patto per la Scuola: 15mila euro agli istituti cittadini

Rinnovato dal Comune di Pontedera anche per l'anno scolastico in corso (2022/23) e nell'accordo siglato, di natura biennale, è già stabilito di farlo anche per il 2023-24, il Patto per la Scuola che eroga un contributo complessivo di 15mila euro annui destinato ai tre istituti comprensivi cittadini (Gandhi, Pacinotti e Curtatone e Montanara ) e al Centro provinciale per l'istruzione degli adulti per 'Sostenere e promuovere l'autonomia scolastica'.

"Ci siamo richiamati ai principi di responsabilità, sussidiarietà e buona amministrazione nell'interesse delle alunne e degli alunni e delle loro famiglie, cui si ispira l'accordo tra gli Istituti Comprensivi e il Comune di Pontedera firmato all'inizio del mandato amministrativo" ha spiegato l'assessore alle Politiche educative Francesco Mori.

"L'amministrazione comunale intende continuare a sostenere e promuovere l'autonomia scolastica. L'obiettivo è assicurare prioritariamente il sostegno e la promozione di progetti e iniziative didattiche di ampliamento dell'offerta formativa e offrire ulteriore supporto all'ampliamento del patrimonio di arredi e attrezzature scolastiche dei vari plessi - ha aggiunto l'assessore - e anche per potenziare le infrastrutture digitali e tecnologiche dei vari istituti".