Pazienti aggressivi: personale sanitario soccorso dalla Polizia

Nel pomeriggio di sabato 9 settembre due pattuglie della Squadra volanti della Questura sono intervenute in ausilio al personale sanitario del reparto psichiatria SPDC dell'ospedale Santa Chiara, impegnato nel contenimento di un soggetto straniero che doveva sottoporsi a cure. Alla vista degli operatori di Polizia, il soggetto ha collaborato spontaneamente lasciandosi sottoporre alle cure del caso.

Analogo intervento di una pattuglia della Squadra Volanti nella serata di ieri, a seguito della richiesta del 118, a San Giuliano Terme per un soggetto in agitazione e aggressivo. La volante è intervenuta insieme al personale del 118 e a una pattuglia dei Carabinieri. Il soggetto alla vista degli agenti, che lo hanno tranquillizzato, è risultato collaborativo ed ha acconsentito al trasporto in Pronto soccorso per gli accertamenti del caso.