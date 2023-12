Situazione 'esplosiva' al pronto soccorso di Cisanello: 70 pazienti nei corridoi in attesa di posto letto

E' stato ancora un fine settimana di iperafflusso di pazienti al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa, dove l'aumento dei contagi da Covid sta creando non poche difficoltà per la gestione.

"Da ieri pomeriggio sono al pronto soccorso di Cisanello - scrive via social una cittadina - è una cosa vergognosa, da terzo mondo! Mia madre è in attesa di avere un posto letto. Prima di lei ha 70 persone! Medici e infermieri lavorano ininterrottamente. Non è una cosa civile vedere persone che sono sulle barelle ore e ore nei corridoi. La mia vuole essere una critica ma per costruire un servizio pubblico che da anni non funziona più. Prego il sindaco ma anche il presidente della Regione Giani a prendere provvedimenti per la salute di noi cittadini".



Sulla situazione del pronto soccorso interviene il consigliere regionale di Fratelli d'Italia e componente della Commissione Sanità Diego Petrucci. “La situazione al pronto soccorso di Pisa oggi (ieri, ndr), se possibile, è peggiore del solito, con circa 70 pazienti barellati nei corridoi, alcuni dei quali da 4 -5 giorni; oltretutto senza cibo perché non è previsto il servizio mensa al pronto soccorso. Solo i parenti (chi c'è l'ha) possono portare da mangiare da fuori". "Ho contattato personalmente la direttrice generale di Cisanello per segnalare la questione, la quale mi ha riferito che l’ospedale sta esplodendo - prosegue Petrucci - tutto questo è assurdo, soprattutto in un polo ospedaliero che ci costa centinaia di milioni di euro. I medici, gli infermieri e tutti gli operatori sono esasperati. Da tempo proponiamo una riforma dei pronto soccorso, che, preso atto di una situazione che ormai non può più essere definita come emergenziale, ma strutturale, preveda posti letto e servizio di mensa per quei pazienti che sono costretti a passare giorni in barella. Servono nuovi modelli organizzativi e non ci si può limitare, come fanno i politici del Pd, a chiedere solo più soldi se non si hanno le idee chiare su come spenderli“ conclude Petrucci.

A fare il punto è la stessa azienda sanitaria. "L’Aoup - fanno sapere - sta lavorando incessantemente da ore mettendo in campo più azioni coordinate, fra cui la sospensione dell’attività chirurgica programmata non oncologica, per fronteggiare l’iperafflusso di pazienti, con conseguente richiesta di posti letto Covid".

"Questa ondata di accessi, dovuta anche alla stagionalità per i pazienti fragili più esposti alle patologie respiratorie - precisano - provoca un rallentamento nelle procedure non urgenti e nel turn over dei posti letto soprattutto a causa della necessità, tuttora obbligatoria in ospedale, di mantenere percorsi separati per i pazienti risultati positivi al Covid (che sono in aumento anche se la maggior parte di loro risultano incidentalmente positivi al tampone, quando giungono al Pronto soccorso per altre patologie)".

"A differenza delle altre ondate, quindi, questa risalita dei ricoveri Covid - concludono dall'Aoup - non è dovuta al riacutizzarsi della gravità della patologia, che porta al ricovero, ma alla consistente diffusione del contagio in tutt’Italia essendo ridotto il ricorso alla vaccinazione nella popolazione generale, non essendo più obbligatoria alcuna misura di protezione ma essendo invece sempre obbligatorio, in ospedale, mantenere i percorsi diagnostici e di ricovero dei pazienti Covid separati da quelli di tutti gli altri".