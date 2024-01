Peccioli unica località della Toscana al concorso 'Borgo dei Borghi' su Rai3

E' Peccioli a rappresentare la Toscana al concorso 'Borgo dei Borghi'. Il paese dell’Alta Valdera è l’unico comune della regione a partecipare all’iniziativa in onda su Rai3, con media partner il Tirreno. "E’ un concorso importante - ha detto stamani il presidente Eugenio Giani, alla presentazione dell'iniziativa - e il fatto che sia Peccioli l’unico borgo in gara mi riempie di soddisfazione e conferma come Peccioli rappresenti un centro culturale di grandissimo significato, al quale la Toscana dà tutto il suo appoggio perché possa vincere. Basta pensare alle sue caratteristiche: un borgo che attraversa il neolitico, per passare all’epoca etrusca e poi quella romana, e a quella successiva nel periodo medievale e poi rinascimentale. Peccioli nel cuore della Valdera fu contesa da Volterra e dalla Repubblica marinara di Pisa; fu anche oggetto di interesse da parte di Lorenzo il Magnifico che organizzò il borgo come vicariato".

Il viaggio alla scoperta di Peccioli ha aperto, il 7 gennaio, la prima puntata del 2024 della trasmissione Kilimangiaro condotta da Camila Raznovich. La sfida è fra i 20 luoghi più belli e caratteristici della penisola che continueranno ad essere raccontati nelle varie puntate della trasmissione, fino all’apertura delle votazioni il 25 febbraio e il verdetto finale previsto per Pasqua. Si vota sul sito www.rai/borgodeiborghi/.

Soddisfatto il sindaco Macelloni: "Importante è esserci, ma vincere è anche meglio - ha sottolineato - partecipare a Borgo dei Borghi è una vetrina molto importante che avviene nel momento giusto in cui Peccioli già da qualche anno a una forte esposizione al turismo. Basta pensare che abbiamo un turismo in discarica; nel 2023 sono state 7.500 persone che sono venute per vedere i Giganti. Siamo diventati un punto di riferimento importante per l’arte contemporanea e indubbiamente questo riconoscimento di stati messi fra questi 20 borghi a rappresentare la Toscana è un appuntamento importante che vogliamo sfruttare al massimo. E’ importante per Peccioli, per tutta la Toscana, e per la Valdera che è rimasta una delle parti autentiche della Toscana che è importante far conoscere".

"Il Tirreno - ha concluso il vice direttore Marcacci - è al fianco dell'iniziativa perché Peccioli è l'unica candidatura della Toscana e perché Peccioli è stata scelto negli anni scorsi quale comune per l'esperimento di giornalismo di comunità, progetto all'avanguardia a livello nazionale. Peccioli è il luogo dove, cullati tra cultura e arte contemporanea, si può progettare bene il futuro discutendo bene su cosa siamo e da dove veniamo".