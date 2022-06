Pediatri, a Pontedera-Ponsacco fine incarico per Lucchesini: in servizio la dottoressa Bellino

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che dal 1 luglio prossimo la dottoressa Lucia Lucchesini, pediatra di libera scelta nell'ambito territoriale di Pontedera-Ponsacco cesserà il proprio incarico. I pazienti della dottoressa Lucchesini saranno presi in carico dalla dottoressa Elisabetta Maria Bellino, che proprio dal 1 luglio entrerà in servizio con incarico provvisorio. L'ASL ricorda che l’iscrizione al pediatra di libera scelta è obbligatoria per tutti i bambini della fascia di età da 0 a 6 anni, mentre al momento del compimento dei 6 anni, è possibile passare al medico di medicina generale.

E' possibile effettuare la scelta del pediatra, così come del medico di famiglia, dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello, azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario. Al servizio on line si può accedere tramite:

- Totem PuntoSI

- App Toscana Salute di Regione Toscana (scaricabile su Play Store o Apple Store)

- Portale web Open Toscana

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha inoltre messo a disposizione un modulo elettronico, compilabile via web, per fare richiesta di cambio medico o del pediatra. Basta collegarsi all’indirizzo https://www.uslnordovest.toscana.it/richiesta-cambio-medico. In alternativa è sufficiente che uno dei genitori/tutore si presenti con un documento d'identità, autocertificando i dati del figlio a uno degli uffici di anagrafe sanitaria presenti sul territorio.