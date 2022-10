Pediatria a Volterra: "Partiti gli ambulatori, la situazione verrà costantemente monitorata"

E’ partita lunedì scorso 3 ottobre l’attività pediatrica specialistica annunciata dalla Asl Toscana nord ovest all’ospedale di Volterra. La lista civica Uniti per Volterra aveva polemizzato sull'avvio, contraria al "baratto fra ambulatori e reparto dell'ospedale". L'ente sanitario specifica in questo caso che "i pediatri garantiscono il servizio ambulatoriale per 5 giorni alla settimana con orari che sono stati appositamente studiati per essere integrati con quelli dei pediatri di famiglia e quindi per assicurare la continuità della presa in carico dei bambini sul territorio in orario diurno".

L’attività viene svolta il lunedì dalle 14 alle 18, il martedì dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 14 alle 18, il giovedì dalle 14 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13. Ogni mercoledì e giovedì vengono anche eseguiti: ecografie delle anche, ambulatorio di gastroenterologia e allergologia pediatrica, valutazione dello stato di salute endocrino metabolico dei giovani da 10 a 16 anni. Quest’ultimo progetto avrà inizio dal terzo mercoledì del mese di ottobre, vista la necessità di acquisire un’anagrafe aggiornata dei ragazzi di questa fascia d’età residenti nella zona e predisporne l’accesso all’ambulatorio.

"I pediatri dell’ambulatorio - aggiunge sul punto polemico l'ente sanitario - trovandosi in sede ospedaliera, potranno ovviamente fornire eventuali consulenze di Pronto Soccorso, oltre alla presa in carico e agli approfondimenti diagnostico-terapeutici su ogni caso". L’Azienda Usl Toscana nord ovest ribadisce quindi che "vista anche la difficoltà generale a reperire specialisti e considerate le normative vigenti, è stato fatto il massimo sforzo possibile per garantire la ripresa di questa attività a Volterra, con prestazioni programmate e con la possibilità di accesso diretto e con tutta una serie di servizi che rendono questo ambulatorio pediatrico un fondamentale punto di riferimento per la cittadinanza. La situazione verrà comunque costantemente monitorata. La valutazione delle esigenze sanitarie concrete della popolazione, in questo caso infantile, è infatti una priorità dell’Azienda, che è costantemente impegnata a garantire un’organizzazione dei servizi che tenga conto, appunto, dei bisogni effettivi e che si fondi sulla continuità assistenziale tra ospedale e territorio e sulla costante collaborazione tra i professionisti ospedalieri e territoriali".

A fine anno "verrà effettuata una verifica sui dati di attività e l’Asl è, come sempre, disponibile ad apportare eventuali modifiche o rimodulazioni del servizio se ne emergesse la necessità". Infine l'ente evidenzia che "la proposta sulla ripresa del servizio ambulatoriale pediatrico a Volterra era stata presentata dalla Asl lo scorso 27 settembre all’interno alla Consulta per la tutela della salute dell’Alta Val di Cecina, organo consultivo costituito dal Sindaco, nella quale l’Azienda Usl Toscana nord ovest è presente stabilmente con un rappresentante".