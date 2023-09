Dal prossimo 2 ottobre parte la sperimentazione strutturata del servizio Pedibus presso la primaria Mazzini a Vecchiano. Due le novità più importanti legate al servizio: da una parte l’attivazione stessa del servizio a beneficio dei ragazzi e delle ragazze; dall’altra l’istituzione delle modifiche alla viabilità in via del Giardino.

Hanno illustrato le misure il sindaco Massimiliano Ghimenti e l'assessore alla partecipazione e mobilità sostenibile Mina Canarini: "La nostra amministrazione ha portato avanti un confronto sia con le famiglie dei ragazzi e delle ragazze che beneficeranno del servizio, sia con i residenti di via del Giardino, dove è prevista l'istituzione della 'zona scolastica' e l'istituzione, in via sperimentale, di divieto di transito dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle 8.45 nel periodo 2 ottobre al 10 giugno, ad eccezione residenti in uscita da via del Giardino, biciclette, scuola bus, veicoli al servizio di invaliti con contrassegno e veicoli dei polizia e di soccorso, reso noto dall'installazione di apposita segnaletica".

"La proposta di attivare il Pedibus è emersa nell'ambito del percorso partecipativo 'Ripartiamo...tutti a piedi e in bicicletta', realizzato in collaborazione con l'associazione Comunità Interattive - Officine per la partecipazione, in cui la mobilità scolastica è stata al centro dell'interesse dell'intero percorso anche su proposta del Consiglio di Istituto dell'IC Daniela Settesoldi di Vecchiano, e per i bambini e le bambine coinvolti rappresenterà una preziosa occasione per raggiungere la scuola in sicurezza ed in modo sostenibile, camminando all'aria aperta insieme ai propri compagni e compagne". La prima sperimentazione ha riscosso un alto gradimento tra i genitori e tra i bambini, oltre ad essere stato fortemente sostenuto dalle insegnanti della scuola primaria Mazzini di Vecchiano. Il successo ha portato alla strutturazione completa del servizio pedibus.

"Si tratta quindi - concludono gli amministratori - di un servizio socio-educativo ed ecologico di accompagnamento collettivo di gruppi di alunni ed alunne lungo un percorso sicuro casa-scuola; il funzionamento è proprio come uno scuolabus, con fermate e orari di partenza stabiliti, solo che si va a piedi, in modo totalmente sostenibile e con alla base un forte obiettivo di socializzazione". Il servizio, completamente gratuito per le famiglie, in questa fase sperimentale sarà perciò rivolto agli alunni e frequentanti la scuola primaria Mazzini di Vecchiano. Le fermate dove i bambini dovranno essere accompagnati puntuali per la partenza della 'corsa' si trovano presso Largo Tabucchi ed in Piazza Garibaldi, segnalate da apposita cartellonistica. Tutti i bambini indosseranno un gilet catarifrangente che sarà loro fornito il primo giorno, così da rendere riconoscibile ed assicurare maggiore sicurezza al gruppo.

Il Pedibus sarà garantito ogni giorno, con tutte le condizioni meteo. Sarà sospeso solo in occasione delle giornate di sciopero del personale della scuola o per cause di forza maggiore (in tal caso gli accompagnatori avviseranno con congruo anticipo i genitori tramite la chat del servizio). Sarà gestito dal Circolo giovanile Arci 'Vasca Azzurra' di Nodica che metterà a disposizione due adulti accompagnatori, i quali saranno talvolta affiancati anche da volontari della Confraternita Misericordia di Vecchiano. Qualora dei genitori desiderassero scortare il gruppo, potranno offrirsi come volontari di supporto agli accompagnatori. Il servizio è completamente gratuito, sarà attivato solo all’andata (entrata a scuola) e sarà aperto a massimo 40 bambini/e. E’ possibile aderire al pedibus entro il 30 ottobre 2023. Eventuali richieste dopo il termine di scadenza saranno in ogni caso valutate.