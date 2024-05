Anche quest’anno il Comune di Calci ha sostenuto il Pellegrinaggio ai campi di sterminio nazisti, viaggio nei luoghi della Memoria promosso da Aned Pisa in occasione del 79° anniversario della liberazione dei campi di concentramento.



Al pellegrinaggio, svoltosi dal 2 al 6 maggio, hanno partecipato oltre 260 ragazzi e ragazze della provincia di Pisa, che hanno avuto modo di visitare i campi di Dachau ed Ebensee, vicino a Monaco di Baviera, Gusen e il Castello di Hartheim, vicino Linz, e infine Mauthausen. Da Calci hanno partecipato al pellegrinaggio Matilde Armani, Chiara Balestra, Achille Biondo, Samuel Ilisoi, Giulio Landini e Mira Niccolai, risultati vincitori del concorso realizzato nelle scuole del territorio, accompagnati dalla professoressa Angela Caputo e dalla consigliera comunale Sondra Cerrai.



"L’amministrazione comunale, nella piena convinzione che sia fondamentale investire nella Memoria, da affidare alle nuove generazioni affinché orrori quali i campi di sterminio non abbiano più a ripetersi, ringrazia Aned, gli accompagnatori tutti i partecipanti al pellegrinaggio, anche per la preziosa testimonianza di cui sapranno farsi interpreti con i propri compagni, trasformando la loro esperienza da personale a collettiva" sottolineano dal palazzo comunale.