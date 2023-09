Il 'Pellegrino della pace' Giuliano Maltempi festeggiato a San Miniato

E’ stato accolto nella sala consiliare di San Miniato gremita per l'occasione, e con tutti gli onori, il 'Pellegrino della pace' Giuliano Maltempi, ex poliziotto in pensione che ha intrapreso il cammino della via Francigena da Canterbury a Roma, dove arriverà a metà settembre.

Maltempi nel pomeriggio di martedì 29 agosto, dopo aver visitato la cittadina pisana, è stato ricevuto in Comune dal vicesindaco Elisa Montanelli, alla presenza del questore Sebastiano Salvo e dei rappresentanti di enti, forze dell’ordine e associazioni, a cominciare dagli organizzatori di Anps Pesaro e dai 'cugini' di Anps Pontedera (l’associazione della Polizia di Stato). Il presidente di Fondazione San Miniato Marzio Gabbanini per l’occasione ha timbrato il passaporto del pellegrino proprio a Maltempi, che quando giungerà a Roma riceverà l’atteso 'Testimonium'.

Dopo gli interventi del vicesindaco Montanelli, del questore Salvo (che ha promesso di ritornare a San Miniato, magari per la Mostra Mercato del tartufo a novembre), del presidente del consiglio comunale Vittorio Gasparri, del consigliere comunale con delega ai gemellaggi e alla memoria Michele Fiaschi e dei referenti Anps Alfredo Marra e Calogero Pace, toccante è stata la testimonianza proprio di Maltempi: "Ho ricevuto un’accoglienza bellissima, arrivare da pellegrino a fine tappa e trovare persone che ti ricevono col sorriso è la cosa più bella che ci sia. Il cammino è qualcosa di speciale perché ti porta alla pace interiore, ti connette con te stesso e ti permette di diffondere serenità agli altri. E’ un’esperienza che invito tutti a fare, perché mi ha cambiato".

Il presidente di Anps Pontedera Calogero Pace ringrazia tutti gli intervenuti, a partire dall’Associazione Nazionale Carabinieri di San Miniato col presidente Benedetto Patti e il coordinatore Carlo Taddeini.