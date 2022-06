Vandali ancora in azione a San Giuliano: presa di mira una pensilina degli autobus

Ancora un atto vandalico perpetrato con il favore della notte su un bene pubblico nel territorio di San Giuliano Terme. Dopo i danni arrecati al parco per bambini situato a Metato, due settimane fa, la mano di ignoti è tornata a colpire lunedì 27 giugno. Lo annuncia il sindaco Sergio Di Maio attraverso i social: "Ieri qualcuno si è divertito a vandalizzare la pensilina sulla via Calcesana all'intersezione con via Gentile Da Fabriano. Come amministrazione deploriamo con forza il gesto: ci siamo già attivati presso il gestore per il ripristino. Come cittadini siamo parecchio infastiditi. Ovviamente qualcuno risponderà che servono più telecamere: secondo noi servirebbe semplicemente più rispetto del bene pubblico e senso civico. Il vandalismo su beni condivisi da tutti è atto ignobile e assurdo".