A pochi giorni dal pensionamento, Antonio Pucciarelli, dipendente del Comune di Pisa responsabile dei costumi storici del Gioco del Ponte, ha donato al Comune un tamburo che andrà ad arricchire il patrimonio delle dotazioni e dei costumi dei cortei.

"Ringrazio a nome mio e dell’Amministrazione Comunale - ha dichiarato l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini - Antonio Pucciarelli, che con questo dono importante mette il sigillo a una carriera interamente dedicata al Comune e in particolare alle tradizioni storiche: una passione e un amore encomiabili che hanno contribuito in maniera sostanziale a fare crescere e migliorare il patrimonio dei costumi storici, così come l’organizzazione dei cortei delle tradizioni storiche".

Un ringraziamento sentito, in quanto "con il suo lavoro è stato possibile in particolare in questi ultimi anni ricostruire il corteo delle Antiche Repubblica Marinare, formare il primo nucleo del corteo fluviale del Palio di San Ranieri e mettere a nuovo il corteo più importante, quello del Gioco del Ponte. Con la sua dedizione e il suo lavoro, terminato il 30 giugno con l’ultima edizione del Giugno Pisano, Antonio ha rappresentato un esempio non solo per l’impegno nel servizio, ma per il contributo personale che ha apportato ben oltre il suo carico professionale, motivo per cui l’Amministrazione Comunale, il Gioco del Ponte e la città tutta, gli devono essere grati".