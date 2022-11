In pensione il Comandante dei Carabinieri di Marina di Pisa: il saluto di Confesercenti

"Un ringraziamento per l’impegno e la passione che ha messo negli anni in cui ha guidato i carabinieri di Marina di Pisa, contenti che adesso possa godersi la meritata pensione". Il presidente Litorale di Confesercenti Toscana Nord Alessandro Cordoni e la presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa Simona Rindi salutano con queste parole il passaggio di consegne alla guida della stazione dei carabinieri di Marina dopo che il comandante Aniello Avigliano ha lasciato per il raggiungimento dalla pensione.

"I carabinieri di Marina sono sempre stati un punto di riferimento dei residenti e degli operatori commerciali della frazione - spiegano Cordoni e Rindi - dimostrando sempre grande professionalità e vicinanza. Elementi che hanno sempre visto come punto di riferimento il comandante Avigliano. Ricordiamo ad esempio l’impegno suo e di tutta la stazione durante un evento numericamente molto difficoltoso come il carnevale estivo, svolgendo sempre i propri compiti con il massimo dell’efficienza. Gli auguriamo di godersi la meritata pensione, certo di aver lasciato a Marina un profondo rapporto di amicizia. Un grande in bocca al lupo anche al nuovo comandante al quale ribadiamo la nostra totale disponibilità a collaborare".