Valdicecina: le ostetriche Mara e Fabiana vanno in pensione

“Dopo tanti anni di lavoro, dal 1 marzo scorso, Mara Mancini e Fabiana Sguazzi sono in pensione. Due ostetriche che hanno rappresentato dei punti di riferimento in ambito lavorativo e per le donne, i bambini e le famiglie di tutto il vasto territorio dell’Alta Val di Cecina”. Sceglie queste parole Elisa Faldini, responsabile dei Consultori per l’Alta Val di Cecina, per ringraziare le due colleghe che da alcuni giorni hanno lasciato il lavoro per godersi la meritata pensione.

“Un sincero ringraziamento per il loro lavoro svolto con dedizione, serietà e grande professionalità - aggiunge Faldini - un grazie speciale a Mara da parte dello Screening oncologico area pisana, per il lavoro profuso. Mancherà a tutti noi la loro presenza. Vogliamo augurare a loro una vita serena e piena di soddisfazioni”.