'Per darci una mano, basta un dito': i 10 consigli per risparmiare acqua

Acque spa rilancia nel 2022 la campagna per l'efficienza nell'uso dell'acqua, con 'Per darci una mano, basta un dito'. Anche grazie alla rinnovata collaborazione con il comico pisano Jonathan Canini, l'azienda diffonde le accortezze per contribuire al risparmio idrico, senza sprecare inutilmente acqua potabile.

Ecco le 10 regole:

- Chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti o fai lo shampoo

Il rubinetto del bagno ha una portata di oltre 10 litri al minuto. Lasciarlo aperto mentre ci si lava i denti, si sciacqua il rasoio, si fa lo shampoo equivale a gettare via più di 30 litri di acqua potabile.

- Controlla le perdine

Una goccia che cade ogni 10 secondi sono 250 litri di acqua in un anno. Controllare se i rubinetti o la cassetta del water hanno una perdita è semplice: durante la notte o quando sei al lavoro, metti sotto il rubinetto un contenitore. Dopo qualche ora potrai rilevare anche una perdita minima.

- Regola lo scarico del water

Oltre il 30% dell'acqua che consumi in casa esce dallo scarico del tuo wc: ogni volta 10-12 litri. Installare una cassetta di scarico dotata di doppio tasto o di regolatore di flusso, permette di risparmiare decine di migliaia di litri in un anno.

- Usa lavatrice e lavastoviglie a pieno carico

Questi elettrodomestici consumano tanta acqua ad ogni lavaggio (80-120 litri), indipendentemente dal carico. Usarli solo quando è necessario e sempre a pieno carico, consente un risparmio notevole di acqua e di energia.

- Monta un frangigetto

E’ un dispositivo che diminuisce la quantità di acqua in uscita dal rubinetto senza diminuire la resa lavante o il comfort. Costano pochi euro, possono essere acquistati in ferramenta e si montano in pochi minuti sui rubinetti del bagno e della cucina.

- Per lavare i piatti o le verdure usa un contenitore

Se devi lavare le verdure, riempi una bacinella lasciandole in ammollo: fai lo stesso per i piatti (per l’acqua calda puoi usare anche quella della cottura della pasta). L'acqua corrente usala solo per il risciacquo.

- Usa la doccia anziché il bagno

Fare un bagno richiede oltre 150 litri di acqua: fare la doccia invece richiede tra i 40 e i 50 litri, se ti ricordi di chiudere l’acqua mentre ti insaponi. Se hai installato anche un riduttore di flusso nella tua doccia, il risparmio sarà ancora più consistente.

- Controlla il tuo contatore a rubinetti chiusi

Un foro di un millimetro in un tubo può far perdere oltre 2.300 litri d'acqua potabile al giorno e ancor peggio potrebbe causare danni ai muri, ai solai e ai rivestimenti della tua abitazione o di un condòmino. Prima di andare a letto chiudi bene tutti i rubinetti, leggi il contatore e la mattina verifica se ci sono variazioni.

- Non lavare troppo spesso l'auto e usa il secchio

Se riduci i lavaggi e usi il secchio invece dell'acqua corrente risparmi 100 litri d’acqua. Bagna la carrozzeria, insapona l'auto e risciacquala: un ottimo risultato con poca acqua.

- Innaffia il giardino con intelligenza

Utilizza acqua 'usata' o piovana e sistemi a 'goccia'. Fallo al tramonto: l'acqua evapora più lentamente e ha il tempo di essere assorbita dalla terra.