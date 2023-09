Percorsi 2023-2024 al via le prove gratuite per i laboratori teatrali della Città del Teatro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Alla Città del Teatro quest’anno raddoppiano i laboratori di formazione teatrale con un’offerta che spazia dal teatro alla pittura, alla danza e alla voce e a partire dal 19 settembre prove gratuite per PERCORSI, i corsi di formazione della Città del Teatro dedicati ad ogni età. Flaminia Vannozzi curerà i laboratori: SOLSTIZI per bambini dai 6 ai 10 anni che introdurrà i piccoli alle tecniche teatrali attraverso il gioco. TOKTOK per ragazzi dagli 11 ai 13 anni con l'obiettivo di costruire con loro uno spazio di ascolto ed espressione. STASERA MI BUTTO a partire dai 20 anni, un laboratorio per mettersi in gioco, sentendosi sostenuti dal gruppo e dal lavoro collettivo. Federico Raffaelli condurrà il laboratorio per ragazzi dai 14 ai 18 anni in cui sperimentare le proprie capacità creative ed esprimere senza timore idee ed emozioni: SULLA SCENA. Giada Fedeli curerà due corsi: ROSE E GUILD SON PITTORI laboratorio creativo dedicato ai ragazzi dai 7 ai 12 anni, sulla libera espressione artistica con mostra-spettacolo finale e SCENOGRAFIE IN CERCA D’ATTORE laboratorio a partire dai 13 anni in cui si creerà uno spettacolo con diverse scenografie tante quante saranno i partecipanti al laboratorio. Aurora Pacchi condurrà TRACCE VOCALI un laboratorio sulla voce a partire dai 15 anni, in cui conoscere ed esplorare la propria voce attraverso esperienze giocose di propriocezione e ascolto. Paola Consani sarà presente con un corso di danza-movimento-espressione a partire dai 18 anni LE PAROLE DEL CORPO. Prove gratuite inizieranno martedì 19 settembre, informazioni e prenotazioni tramite il sito www.lacittadelteatro.it oppure inviando mail a formazione.pampana@lacittadelteatro.it e telefonando allo 050744400 (Dott.ssa Ornella Pampana).