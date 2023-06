Per conciliare studio universitario e carriera sportiva agonistica, arriva all’Università di Pisa la 'Dual career', il programma formativo a cui possono accedere atleti e atlete di alto livello iscritti ai corsi di laura dell’Ateneo, vedendosi riconosciuto lo status di 'studente-atleta'. La proposta è stata approvata in Senato accademico e entrerà in vigore dal prossimo anno accademico.

"Con l’istituzione della 'Dual career' e il riconoscimento della figura dello studente-atleta, l’Università di Pisa arriva alla fine di un percorso articolato e partecipato, avviato già dalla precedente governance, che è nato con l’obiettivo di favorire l’impegno sportivo e tutelare il diritto allo studio degli studenti che praticano sport ad alto livello", commenta il rettore Riccardo Zucchi, che prosegue: "A partire dal prossimo anno accademico i nostri sportivi professionisti potranno accedere al nuovo programma e far convivere più serenamente i loro percorsi universitari con gli impegni agonistici. E' in questo modo che l’Università riesce a coltivare i suoi talenti, favorendo una formazione di alto livello sia nello studio che nello sport".

Il percorso di 'Dual career' è rivolto alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari dell’Ateneo pisano, che praticano sport ad alti livelli agonistici e partecipano a competizioni di particolare rilievo a carattere nazionale o internazionale.

Lo status di studente-atleta permetterà di beneficiare di misure finalizzate a garantire flessibilità ed efficacia della carriera accademica, sull’esempio di quanto già previsto dai regolamenti dell’Università di Pisa per altre categorie di studenti, come gli appelli straordinari o i ricevimenti concordati. Per supportare e orientare lo studente-atleta, in ogni dipartimento sarà inoltre istituita la figura del tutor per la 'Dual career' con funzione di tutoraggio amministrativo.

Tutte le informazioni utili sulle modalità di domanda e i requisiti di accesso saranno disponibili su una pagina dedicata del sito Unipi. Nel frattempo resta attivo l’indirizzo e-mail dualcareer@unipi.it.

Alla definizione del percorso ha dato un contributo anche il campione di atletica leggera Samuele Ceccarelli, iscritto al quinto anno della laurea magistrale in Giurisprudenza, e che così aveva commentato il suo coinvolgimento nell’iniziativa: "Dividersi tra libri e attività sportiva non è assolutamente semplice. La mia disponibilità a partecipare a questo progetto è massima e spero, con la mia esperienza, di poter dare un contributo utile a migliorare la qualità della vita universitaria e atletica di tanti altri colleghi".