Santa Croce sull'Arno, si rompe tubatura del gas: zona evacuata

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina, 11 marzo, in via Emilia Romagna a Santa Croce sull'Arno per una fuga di gas metano.

Il personale intervenuto ha individuato la perdita del gas di rete proveniente da sotto la sede stradale. Sono così subito scattate le operazioni di messa in sicurezza dell'area con l'allontanamento delle persone in un raggio di duecento metri e con l'interruzione della fornitura elettrica a tutte le attività nelle vicinanze.

La perdita è stata probabilmente causata dalla rottura di una tubazione di media pressione. Sul posto anche tecnici di Toscana Energia, Enel e Polizia locale.