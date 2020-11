Santa Croce, perdita di gas naturale dai serbatoi di un mezzo incidentato: zona isolata

I Vigili del Fuoco di Pisa, del distaccamento di Castelfranco di Sotto ed il Nucleo Regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del Comando di Firenze sono intervenuti ieri, 12 novembre, a Santa Croce sull’Arno in via del Trebbio, per mettere in sicurezza i due serbatoi di gas nalurale liquefatto-metano di un autoarticolato incidentato.

Il mezzo si trovava in autofficina per riparazioni quando di è riscontrata una perdita di gas, legate a delle lesioni riportate nell’incidente. Le operazioni per mettere in sicurezza i due serbatoi, con la riduzione della pressione e della combustione tramite torcia del metano liquido, sono iniziate poco prima delle 15 e si sono concluse alle 18.30. La zona è stata isolata con controllo degli accessi da parte della locale Polizia Municipale.

