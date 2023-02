Perdita sulla rete idrica, servizio interrotto a Coltano

Acque comunica che, a causa di una perdita occulta sulla rete idrica nel comune di Pisa, sin dalla giornata di ieri domenica 26 febbraio è in corso una interruzione idrica presso alcune utenze di Coltano. Sempre a partire da ieri, i tecnici sono al lavoro per individuare entro il più breve tempo possibile la posizione del guasto e procedere alla riparazione. Di conseguenza, l’orario di ripristino dell’erogazione verrà indicato con una successiva comunicazione.

Per limitare i disagi agli utenti coinvolti, è stato allestito un servizio di rifornimento idrico sostitutiv, tramite un’autobotte collocata nei pressi della villa Medicea. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.?

AGGIORNAMENTO ORE 12.45: a perdita occulta è stata individuata, la squadra di pronto intervento si appresta ad effettuare la riparazione. Al momento prosegue l’assenza di erogazione idrica presso alcune utenze che si prevede terminerà entro le ore 17. Per limitare i disagi agli utenti coinvolti rimarrà ancora attivo il servizio di rifornimento idrico sostitutivo tramite autobotte collocata nei pressi della villa Medicea.