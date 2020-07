Emergenza Coronavirus: pergamena di ringraziamento all'associazione Anmic

L'amministrazione comunale di Pisa ha consegnato ieri, lunedì 20 luglio, nella Sala Rossa di Palazzo Gambacorti, la pergamena di riconoscimento all'associazione Anmic (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili), come particolare ringrazimento per l'impegno speso a supporto della cittadinanza in difficoltà durante l'emeregenza Covid-19.

A consegnare il riconoscimento l'assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini e l'assessore alla disabilità Sandra Munno, che hanno espresso alla presidente dell'associazione Annalisa Cecchetti, accompagnata da Andrea Berretta e Alessandro Nelli, il loro ringraziamento per il ruolo di riferimento e di coordinamento assunto dall'associazione durante la fase dell'emeregenza, sia nella distribuzione di dispositivi di protezione individuale, che nel fornire informazioni e supporto ai cittadini con disabilità.