Le periferie al centro: parte il festival per la riqualificazione culturale dei quartieri

Parte mercoledì sera, 21 luglio, dal Cep. Poi, ad agosto, si sposterà in almeno un altro quartiere periferico. Perché l’obiettivo è proprio quello: "Riportare le periferie al centro della città, riqualificandole non solo dal punto di vista delle fondamentali manutenzioni e arredi, ma anche sotto il profilo delle iniziative culturali e d’aggregazione sociale" spiega la presidente della Società della Salute Gianna Gambaccini, assessore alle Politiche sociali del Comune di Pisa. Proprio per questo Palazzo Gambacorti ha stanziato 10mila euro e li ha affidati alla SdS che ha predisposto un avviso pubblico vinto dal Cineclub Arsenale che organizzerà quattro incontri, con tanto di proiezione di un film, al Cep e altrettanti a Cisanello. Praticamente un minifestival delle periferie.

Si comincia mercoledì alle 19 dai campini di via Pierin del Vaga. Prima la presentazione del progetto, il 'Festival' appunto, a cui interverranno la presidente Gambaccini e l’assessore comunale alla Cultura Pierpaolo Magnani e durante la quale sarà a raccontata la storia del quartiere, anche attraverso immagini e filmati raccolti dalle associazioni e altre realtà del quartiere che avranno anche la possibilità di presentare le proprie attività. Poi, alle 21.30, la proiezione del film 'Odio l’estate', tre famiglie che a causa di un errore di booking si ritrovano a condividere l’estate al mare e scoprono le loro affinità affettive, una commedia firmata da Massimo Vernier con Aldo, Giovanni e Giacomo.

"Questo progetto è, al tempo stesso, un bellissimo punto d’arrivo e di partenza - spiega l’assessore comunale alla Cultura Pierpaolo Magnani - l’idea di portare cinema, teatro e arte, infatti, è stata una linea guida su cui ho provato a lavorare fin dal primo insediamento, ma purtroppo la pandemia ci ha inevitabilmente frenato. Adesso contiamo di ripartire, magari arrivando a realizzare un programma più organico e strutturato nei prossimi anni perché il decoro delle periferie, passa senz’altro dalle aiuole e dei marciapiedi, ma anche dalla possibilità di vivere il proprio quartiere in un modo più bello e profondo, condividendo momenti di svago e gioia collettiva". Previste anche attività ludiche per i più piccoli. Il consiglio? "Portarsi una coperta o un cuscino - spiegano gli organizzatori - sarà ancora più bello guardare il cinema sotto le stelle".