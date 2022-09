'Periferie in Danza' per riunire la comunità nell'arte: appuntamenti nei quartieri

Le periferie di Pisa rivivono a passo di danza. Con il progetto 'Periferie in Danza', nato da un’idea di Flavia Bucciero e promosso da Con.Cor.D.A./Consorzio Coreografi Danza D’Autore e assessorato politiche sociali del Comune di Pisa, la danza approda nei quartieri periferici della città per portare cultura e divertimento, grazie ad un cartellone di spettacoli unici che uniscono danza, teatro e musica e hanno la particolarità di essere pensati per i bambini e le famiglie.

Dal 20 settembre al 20 dicembre andranno in scena performance site specific della Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor e a fare da palcoscenico saranno alcuni luoghi simbolo dell’impatto negativo che la pandemia ha avuto sulle nostre vite: il quartiere Cep, il quartiere Cisanello/Pisanova e il quartiere Gagno. "Qua l'emergenza Covid - si legge nella nota di presentazione - ha creato spazi di desolazione, separazione, distanziamento, solitudine, povertà in termini educativi e culturali che va sommandosi a povertà e mancanze già precedentemente presenti, specie nelle fasce di popolazione più disagiata, colpendo in primo luogo le componenti più fragili della popolazione: i bambini, gli adolescenti e gli anziani".

"Le periferie sono luoghi che meritano di essere riscoperti - dichiara l'assessore al sociale Veronica Poli - l'azione sociale che portiamo avanti come amministrazione da sempre vicina ai cittadini utilizza l'arte per valorizzarle. L’anno scorso il cinema è stato protagonista del nostro progetto di riqualificazione, quest’anno puntiamo sulla danza come linguaggio universale adatto al pubblico di ogni età, perché siamo convinti che portando spettacoli di qualità in due quartieri popolari della città molto distanti anche geograficamente, possiamo far uscire le persone dall’isolamento, farle incontrare e farle stare bene insieme".

L'ideatrice Flavia Bucciero sostiene che "occorreranno anni di lavoro e un patto di collaborazione tra tutti gli operatori culturali e le amministrazioni locali e regionali per scongiurare il pericolo di una ulteriore parcellizzazione delle comunità. Nel frattempo, proviamo a gettare un piccolo seme attraverso una proposta culturale molto amata dai bambini che grazie al sostegno dell’assessorato alle Politiche Sociali si realizzerà nei prossimi giorni e poi nel periodo natalizio".

Si comincia martedì 20 settembre nello spiazzo davanti alla scuola 'Livia Gereschi' nel quartiere Pisanova Cisanello alle 13.15 con 'Gazela, la zia Akima e lo spirito della Saggezza' all’uscita dei bambini dalle lezioni. Lo spettacolo andrà in scena in replica alle 16, il giorno successivo (21 settembre) nel quartiere Cep presso il Parco di via Vecellio che per la struttura ad anfiteatro caratterizzata dai palazzi che lo circondano è un palcoscenico ideale con le finestre e i balconi delle case che fanno da palchetti naturali. Il 19 e il 20 dicembre invece ci si preparerà al Natale con lo spettacolo 'Il Canto di Natale' ispirato al racconto di Dickens, tanto perfetto da arrivare fino a noi, dopo quasi due secoli con una forza straordinaria. Lunedì 19 dicembre alle 16 vedremo 'Il Canto di Natale' della Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor al Parco Renato Pagni di via di Gagno nell’omonimo quartiere, martedì 20 dicembre alle 16 nello spiazzo davanti alla Scuola 'Livia Gereschi' a Pisanova e poi alle 18 al Parco di via Vecellio al Cep.