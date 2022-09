Primi due appuntamenti per le 'Periferie in Danza' a Pisanova e Cep

Successo per lo spettacolo andato in scena ieri, mercoledì 21 settembre, al parco di via Vecelio, nel quartiere Cep, dal titolo 'Gazela, la zia Akima e lo spirito della Saggezza'. L’iniziativa rientra all’interno del progetto 'Periferie in Danza' promosso dal Consorzio Coreografi Danza D’Autore e Comune di Pisa - Assessorato Politiche Sociali, che mira a portare nei quartieri periferici cultura e divertimento grazie ad un cartellone di spettacoli unici che uniscono danza, teatro e musica.

Lo stesso spettacolo era andato in scena il giorno precedente, martedì 20 settembre, davanti la scuola Livia Gereschi, nel quartiere Pisanova-Cisanello. Ad entrambi gli appuntamenti hanno partecipato tante famiglie e tanti bambini dei quartieri coinvolti. Le prossime iniziative del progetto 'Periferie in Danza' si svolgeranno il 19 e 20 dicembre nei quartieri di Gagno, Pisanova-Cisanello e Cep con lo spettacolo 'Il Canto di Natale', ispirato al racconto di Dickens.