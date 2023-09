Uccise la dottoressa Barbara Capovani: "Gianluca Paul Seung può essere processato"

Un profilo psicopatico con disturbo di personalità paranoideo ma pienamente imputabile: la perizia richiesta dal giudice per le indagini preliminari e svolta dagli psichiatri Renato Ariatti e Stefano Ferracuti, come riportano i quotidiani locali, arriva a questa conclusione. Gianluca Paul Seung, unico indagato per l'aggressione che portò alla morte della dottoressa Barbara Capovani.

Lo scorso 21 aprile, nel tardo pomeriggio, secondo la ricostruzione degli inquirenti Seung si era appostato nelle vicinanze della clinica psichiatrica del complesso del Santa Chiara in attesa che la psichiatra, terminato il turno di lavoro, uscisse dalla struttura per tornare a casa. Una volta arrivata alla propria bicicletta, l'omicida la assalì alle spalle brandendo una mazza, colpendola più volte fino a ucciderla.

Gli inquirenti stanno conducendo ulteriori indagini sul materiale recuperato nell'abitazione del 35enne, a Torre del Lago, principalmente sugli indumenti indossati il giorno dell'aggressione mortale, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza del complesso ospedaliero. La spranga utilizzata per colpire la dottoressa Capovani invece non è ancora stata ritrovata.

Adesso Gianluca Paul Seung, ancora trincerato dietro un ostinato silenzio, si trova nel carcere di Livorno in attesa degli sviluppi delle indagini. La perizia siglata dagli esperti nominati dal Gip segna un punto a favore dell'accusa, ma i legali difensori dell'uomo si riservano di approfondire le carte per valutare la presenza di elementi di debolezza e criticità nelle conclusioni stilate dagli psichiatri. Per Ariatti e Ferracuti "Seung è un soggetto psicotico, ma imputabile in un processo". La tesi sarà discussa nell'incidente probatorio fissato al prossimo 11 settembre.