Agenti del Nosu in golena d'Arno per scovare i nascondigli degli spacciatori

Gli uomini del Nosu nella giornata di lunedì 10 ottobre, a seguito di numerose segnalazioni e sulla base di precedenti controlli, hanno perlustrato la golena d’Arno nell'area che va dai campi sportivi della Cella fino al Ponte alle Bocchette alla ricerca di insediamenti abusivi utilizzati come base di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo la scoperta e lo smantellamento di diverse basi create in appartamenti del centro storico e della periferia (via S. Antonio, via S. Francesco, via Emilia, via Giovanni Verità, via Francesco da Buti, via Galluzzi, etc.) gli spacciatori hanno cominciato a preferire ubicazioni più difficilmente accessibili ma con maggiori possibilità di fuga, quali appunto le zone più interne della golena d’Arno, e svolgendo la loro attività nelle prime ore del mattino.

L’attività di controllo del territorio da parte degli agenti del Nosu ha permesso di conoscere e mappare, anche in base alle precise segnalazioni e con la preziosa collaborazione di singoli cittadini e degli aderenti al movimento dello Sguardo di Vicinato, ogni anfratto potenzialmente utilizzabile per la commissione di traffici illeciti, permettendo così l’immediato intervento in loco.