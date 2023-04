Scoperta una base dello spaccio da circa 10mila euro al giorno di incassi: due arresti

Ad una settimana dai tre arresti e il sequestro di due chilogrammi di stupefacenti e quasi 5.000 euro in contanti eseguiti in via Paolo VI, gli agenti del Nosu, coordinati dal commissario Paolo Migliorini, hanno colpito nuovamente in un condominio della vicina via Pungilupo, a distanza di 300 metri in linea d’aria. Dopo alcuni giorni di osservazione diretta e riprese con telecamere nascoste, la Polizia Municipale ha potuto comstatare che nell’appartamento del primo piano si smerciasse da tempo droga ad ogni tipologia di clientela, compresi studenti delle scuole superiori cittadine.

L’irruzione in esecuzione di un decreto di perquisizione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Pisa è avvenuto giovedì 20 aprile, a seguito del lavoro investigativo effettuato. Nell’appartamento veniva sorpreso un 31enne tunisino, irregolare sul territorio, disoccupato e senza fissa dimora. In suo possesso sono state trovate decine di dosi di cocaina, pronte ad essere cedute agli avventori casalinghi, alcune decine di grammi di hashish, tre bilancine di precisione, due chili di sostanze per tagliare la droga (bicarbonato e mannitolo), rotoli di pellicola e di carta stagnola e oltre 5.000 euro in contanti in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio.

Il tunisino aveva con sé anche un'agenda e un quaderno riportante la contabilità dello spaccio, con nomi e cifre da riscuotere. Sono state sequestrate anche due biciclette elettriche, di ingente valore economico, provento di furto nascoste sul balcone di casa. Durante le fasi della perquisizione si è avvicinato al palazzo un secondo tunisino, 24enne, anch'egli irregolare, disoccupato e senza fissa dimora, che è stato identificato come colui che era solito accompagnare alcuni studenti di un noto istituto scolastico pisano ad acquistare droga nell’appartamento di via Pungilupo.

Bloccato il suo tentativo di fuga, è stato trovato in possesso di alcune decine di grammi di cocaina purissima ancora da tagliare nascosta nel risvolto dei pantaloni. Evidentemente questi era il corriere che riforniva l’alloggio dove si tagliava e vendeva lo stupefacente al minuto, con ricavi calcolati approssimativamente nell’ordine di 10.000 euro per giornata di 'lavoro'. I due stranieri quindi sono stati arrestati e presentati in udienza direttissima nella mattina di venerdì 21 aprile, di fronte alla giudice Ricotti, che ha convalidato il fermo e rinviato il dibattimento all’udienza del prossimo 15 maggio. Con l’intervento odierno si può considerare bonificata la zona di Pisa Nova ricompresa fra via Galluzzi, via Paolo VI e via Pungilupo, dopo tre blitz che hanno smantellato altrettanti importanti centri di spaccio con l’arresto complessivo otto persone ed il sequestro di alcuni chilogrammi di stupefacenti e decine di migliaia di euro in contanti.