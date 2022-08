Pestaggio e bottigliate alla pista del ghiaccio: denunciato 19enne da poco arrestato per un accoltellamento

Gli agenti del Nosu della Polizia Municipale di Pisa hanno denunciato per rapina e lesioni personali aggravate un 19enne tunisino, irregolare e con precedenti, per l'aggressione avvenuta alla pista del ghiacchio in Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa lo scorso 4 gennaio 2022. Il giovane è lo stesso che a fine luglio è stato immortalato da telecamere di sorveglianza in viale Gramsci mentre accoltellava il dipendente del Bar Galleria. Il nordafricano è stato poi arrestato a ferragosto al termine delle rapide indagini.

Secondo la ricostruzione degli uomini diretti dal commissario Paolo Migliorini, in quel pomeriggio invernale di 8 mesi fa, il il sospettato e due complici presero di mira un 20enne per sottrargli il giubbotto che indossava. Dopo le spinte e il primo parapiglia arrivarono anche calci e bastonate, con il 19enne denunciato che arrivò ad usare un collo di bottiglia. Causò al malcapitato diversi tagli, raggiungendo anche parti vitali come il collo e il torace. La vittima, fuggita in Corso Italia, è stata poi soccorsa da una pattuglia della Municipale in via Turati.

Da qua sono partite le indagini, rese difficoltose, spiegano dal Comando, anche per le minacce che lo stesso malvivente avrebbe in seguito fatto alla vittima. In un nuovo incontro a febbraio, infatti, il sospettato avrebbe mostrato un coltello al coetaneo con parole violente, tanto da causare una paura tale da renderlo irreperibile per gli inquirenti e impedendo così la prosecuzione degli accertamenti. In seguito il giovane è stato rintracciato e gli agenti hanno raccolto nuovi elementi, come le immagini fotografiche scattate da un testimone oculare che immortalano il tunisino proprio nel momento delle minacce. E' da questo momento che l'autore delle violenze, finora rimasto ignoto, ha avuto un volto, con il seguente riconoscimento di vittima e testimoni.

La Polizia Municipale di Pisa ha chiesto alla Procura di valutare per lo straniero, al momento libero, l'adozione di una misura cautelare restrittiva.