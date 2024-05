La Pet therapy arriva a scuola: coinvolte due classi dell'istituto 'Santoni'

Gli alunni di 5H e 5I dell’Istituto 'Santoni', indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, lo scorso lunedì 6 maggio hanno partecipato ad una insolita lezione con tre amici a quattro zampe. L'associazione 'Asino a chi?' con le referenti Elisa Bozzi e Stefania Matteucci ha organizzato una lezione teorico-pratica.

Dopo una prima panoramica sugli enti del terzo settore, Elisa Bozzi ha presentato l’associazione che si trova all’interno dell’Azienda Agricola Agrituristica e Fattoria Didattica La Serra in Località Ceppano, Crespina Lorenzana, e che ospita tanti animali, tra cui gli asini, i cani, i conigli, i gatti e anche due agnellini: Caramello e Liquirizia.

E’ poi passata in rassegna alle attività svolte sia all’interno della Fattoria (come la Onoterapia), sia all’esterno (generalmente con i cani), in collaborazione con ASL, Regione Toscana, associazioni, fondazioni e vari altri istituti sul territorio. Il tema cardine di queste attività è sempre la relazione uomo-animale ed i benefici a livello di benessere psicofisico che porta.

Ma ecco che, dopo la prima parte teorica, sono entrati loro: Spike, Romeo e Athena, tre cani certificati come da Linee Guida Nazionali, protagonisti indiscussi dell’incontro. I ragazzi hanno subito accolto calorosamente i loro insoliti compagni di classe, e tra carezze, coccole e croccantini, questa esperienza si è rivelata davvero entusiasmante.

Lo scopo dell’incontro era quello di cercare di trasmettere l'importanza delle attività che vengono svolte da un’associazione come 'Asino a chi?' e di come sia fondamentale il lavoro in rete sul territorio. Una lezione che ha potuto dimostrare ai ragazzi la bellezza di un lavoro diverso dal solito e chissà che questo non possa essere uno spunto per muovere i loro primi passi nel mondo del lavoro.