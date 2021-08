"Basta con la dad, nuovi spazi per le scuole": oltre 300 firme raccolte dai genitori

Una petizione per dire "a settembre basta didattica a distanza" con la richiesta alle istituzioni affinchè garantiscano aule per le scuole pisane. In pochi giorni i promotori, un gruppo di genitori, hanno raccolto oltre 300 firme a supporto del documento indirizzato a Provincia e Comune di Pisa riguardante la carenza di aule per i licei 'Dini' e 'Buonarroti'.



"Le abbiamo consegnate agli uffici di Comune e Provincia, per sollecitare un immediato intervento sul problema - affermano i promotori della raccolta firme - a Pisa persiste una cronica mancanza di aule che colpisce particolarmente le scuole con il maggior numero di studenti, mancanza a cui i dirigenti scolastici hanno cercato autonomamente in passato di far fronte. Con le esigenze di distanziamento imposte dalla pandemia, tuttavia, è necessarioper evitare il prolungarsi del rischio dad, ipotesi che consideriamo totalmente inaccettabile. Come abbiamo evidenziato nella petizione, i risultati della dad sono sotto gli occhi di tutti, con le prime analisi che mostrano come essa abbia incrementato"."Oltre alle firme dei genitori direttamente interessati, in questi giorni ci sono giunte richieste e contatti da parte di genitori di altre scuole superiori pisane, oltre che da parte di numerosi studenti: il problema della carenza di aule non riguarda infatti solo i licei scientifici ma gran parte degli istituti secondari della città - proseguono i promotori della petizione -dalle istituzioni locali, sia Provincia che Comune, perché si attivino immediatamente per la ristrutturazione degli spazi già destinati alle scuole e per la messa a disposizione delle scuole stesse di nuovi spazi. Le risposte devono essere immediate: settembre è a un passo ed è solo con fatti concreti che gli enti locali e le istituzioni possono mostrare in quale reale considerazione tengono la scuola, la formazione dei giovani e il benessere delle famiglie".