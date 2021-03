Doppio senso di circolazione in via Cattaneo: "Pietra tombale sul miglioramento della qualità della vita del quartiere"

Oltre 200 firme raccolte in poche ore con la petizione promossa dal gruppo consiliare Una città in comune contro la reintroduzione del doppio senso in via Cattaneo, annunciata nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale di Pisa.

"Abbiamo appreso dalla stampa del ripristino, dopo 23 anni, del doppio senso di circolazione per le auto in via Cattaneo a partire dalla fine di marzo. La decisione è stata presa, leggiamo, 'per migliorare la problematica del traffico intenso che investe la zona', con un particolare riferimento all' auspicata diminuzione della circolazione di mezzi sul Ponte della Vittoria - affermano da Una città in comune - vogliamo rivolgere un appello al sindaco, agli assessori competenti e alla Giunta comunale di Pisa affinchè si ritiri immediatamente il provvedimento e non si sottoponga il quartiere ad una ulteriore mortificazione: siamo convinti infatti che l'istituzione del doppio senso sarà una pietra tombale su qualsiasi speranza di miglioramento della qualità della vita degli abitanti del quartiere. In più sedi è stato denunciato l'abbandono in cui versa via Cattaneo, una strada che soprattutto negli ultimi anni è divenuta drammaticamente sempre più invivibile.

Riqualificare una strada aggiungendoci traffico, rumore ed inquinamento non ha alcun senso. Pensare poi che l'istituzione del doppio senso possa combattere i fenomeni criminali, tra i quali lo spaccio, è una vera e propria follia. Il risultato certo, fin troppo facile prevederlo, sarà l'aumento della pericolosità della strada e il peggioramento della qualità della vita".

"Tutto questo è inoltre aggravato dal fatto che questa Giunta non ha neppure tentato di coinvolgere e consultare preventivamente chi in quella strada ci abita, ci lavora, e in varie forme ci vive tutti i giorni" sottolineano dal gruppo consiliare di Ciccio Auletta che lancia una serie di proposte:

1) Interventi che diminuiscano il traffico in entrata e che migliorino la mobilità delle persone nel quartiere

realizzazione di piste ciclabili,

risistemazione dei marciapiedi

manutenzione del fondo stradale,

azioni di contrasto del parcheggio selvaggio

ripristino delle strisce pedonali in piazza Guerrazzi

2) Strumenti di monitoraggio dell'inquinamento e misure di miglioramento della qualità dell'aria

piantumazione di alberi

installazione di centraline per il rilevamento dell'inquinamento

3) Interventi di valorizzazione della partecipazione e della socialità

progettazione partecipata di spazi di aggregazione destinati alla comunità

ripristino e valorizzazione degli spazi pubblici, posizionamento di panchine

rifacimento dell'illuminazione della strada e delle vie circostanti

misure di sostegno, di valorizzazione e di rilancio del commercio di prossimità, per scongiurare la chiusura degli esercizi storici della zona

"Per queste ragioni - concludono da Una città in comune - chiediamo al sindaco, agli assessori competenti e alla Giunta comunale di Pisa il ritiro immediato del provvedimento che prevede di reintrodurre il doppio senso in via Cattaneo e il coinvolgimento degli abitanti e dei fruitori del quartiere per individuare le misure davvero utili a far tornare a far vivere via Cattaneo, rendendola di nuovo una zona piacevole e sicura per vivere e lavorare".