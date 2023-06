Una petizione per intitolare a Ugo Melani il ponte ciclopedonale Riglione-Cisanello

"Un ponte non è solo un semplice collegamento tra due zone prima distanti, ma è anche un tramite di relazioni tra le persone prima separate dal fiume. Per questo, per la sua rilevanza non solo ingegneristica, quest'opera dovrebbe avere un nome che trasmetta la cultura del luogo". Con queste parole inizia la petizione lanciata da Francesco Cerrai sulla piattaforma change.org, una raccolta firme per intitolare a Ugo Melani il ponte ciclopedonale fra Riglione e Cisanello, aperto al pubblico nella prima metà di maggio. In una 20ina di giorni la raccolta firme digitale ha raccolto oltre 200 adesioni.

"Esattamente dove è stato costruito il ponte - ricorda il testo della petizione - fino al 1980 esisteva un passo di barca. Riglione e Cisanello erano collegate da un barchetto che faceva la spola tra le due sponde trasportando le persone. Un lavoro antico da fare in ogni stagione, con pazienza, guardando i mutamenti del fiume. Alla guida di questa barca c'era Ugo Melani, che per 35 anni ha lavorato ininterrottamente tutti i giorni, dal mattino fino a notte. Ugo iniziò l'attività nel 1945, al rientro dalla guerra. Per una vita ha trasportato chi andava in città, al lavoro alla Richard Ginori in San Michele, all'ospedale di Cisanello. Un servizio fondamentale per delle persone che avrebbero dovuto camminare per chilometri, fino al ponte della Vittoria, e che poi è stato reso superfluo dalla costruzione del ponte delle Bocchette e dalla diffusione della motorizzazione. La famiglia Melani è stata concessionaria dell'attività di Navalestri (cioè di barcaioli) a partire dalla fine dell'ottocento. Ugo è stato l'ultimo di loro".

"Per questo motivo - è la conclusione - per non dimenticare il loro indispensabile lavoro che per quasi un secolo si è svolto esattamente in quel luogo, si chiede di intitolare il ponte di Riglione a Ugo Melani".