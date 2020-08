Piaggio, Usb: "No a nuove assunzioni se non si stabilizzano prima i precari storici"

"Le nuove assunzioni andranno ad ingrossare la massa di precari che in questi anni hanno lavorato in azienda senza avere mai la certezza del posto fisso. Serve invece investire sul lavoro stabile e sulla pianificazione economica di lungo periodo". E' la posizione espressa in una nota stampa da Usb Pisa in merito alla Piaggio di Pontedera. Dopo la pesante crisi sanitaria che ha colpito il nostro Paese e il conseguente blocco delle produzioni arrivano infatti "chiari segnali di aumento di produzione e di assunzioni".

"Le ultime assunzioni a tempo indeterminato in Piaggio - afferma il sindacato - risalgono al 2012. Negli ultimi anni l’azienda ha invece licenziato i contratti a termine storici (per la maggior parte donne) dopo 15 anni di contratti a termine e tante promesse da parte di azienda e Cgil-Cisl-Uil. Queste lavoratrici sono state licenziate, nonostante precedenti accordi sindacali che ne avrebbero dovuto garantire la stabilizzazione, e sostituite da altri contratti a termine, a proseguire all’infinito la logica della precarietà per i lavoratori, utile solo ad aumentare i dividendi per gli azionisti. Se ora Piaggio ha bisogno di aumentare i volumi della produzione e fare entrare nuovi contratti a termine è necessario: stabilizzare tutti i part time verticali; richiamare al loro posto i dipendenti a tempo determinato storici con un contratto a tempo indeterminato; costruire un percorso di stabilizzazione per i dipendenti a tempo determinato entrati nel 2019 e nel 2020".

Usb sottolinea come l'azienda "continua a percepire enormi somme da parte dello Stato e dell’Unione Europea per gli ammortizzatori sociali senza alcuna garanzia per i centinaia di precari 'storici' e di nuova assunzione, che rischiano di subire a breve nuovi contraccolpi a causa della instabilità del quadro economico internazionale ed interno". L’Unione Sindacale di Base "rifiuta alla radice la logica delle 'compatibilità di mercato', che mettono in primo piano i profitti rispetto alla stabilità ed alla salute dei lavoratori. Contro questa logica è il momento, a livello nazionale e alla Piaggio, di promuovere campagne di lotta per la stabilizzazione dei precari, per nuove assunzioni, per la diminuzione generalizzata dell’orario di lavoro a parità di salario, contro una logica industriale che, nell’attuale scenario internazionale, non ha alcun futuro".

"Solo una programmazione industriale a guida pubblica che orienti le immense risorse economiche messe a disposizione per uscire dalla crisi pandemica - conclude Usb - può far uscire il Paese dalla recessione economica. Occorre tornare a parlare di piano economico e di centralità degli interessi delle maggioranze contro i profitti dei grandi capitalisti alla Colaninno. Le istituzioni tutte si devono adoperare per questo. Basta tagliare l'organico con le procedere di mobilità. Basta perdere posti di lavoro. La tecnologia deve essere usata a fini sociali, per questo chiediamo con forza la diminuzione generalizzata dell’orario di lavoro a parità di salario".