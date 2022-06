Cascina: al via 14 interventi per 12mila metri quadri di asfaltature

Nei giorni scorsi ha preso il via un importante piano di asfaltature sul territorio cascinese, grazie al quale saranno risanati oltre 12mila metri quadrati di manto stradale. In tutto saranno 14 gli interventi previsti in questa fase e distribuiti tra Cascina e i suoi paesi. "Grazie ad un ottimo lavoro svolto dell'ufficio manutenzioni comunali in sinergia con Acque spa - sottolinea il vicesindaco Cristiano Masi, che ha la delega ai lavori pubblici - hanno preso avvio questa settimana alcuni importanti interventi di asfaltatura su tutto il nostro territorio. Abbiamo iniziato da via del Fosso Vecchio, in zona Laghi Malvaldo, con l’asfaltatura dei primi 3mila metri quadrati".

Dopo la riasfaltatura di via del Fosso Vecchio, tra il cavalcavia della superstrada e via di Titignano, i lavori hanno interessato il ripristino della sede stradale di via Sirio Moggi tra il sottopasso e la Tosco-Romagnola e la Tosco-Romagnola fino a via di Quarto. "L’intervento di ripristino degli asfalti ammalorati - aggiunge il vicesindaco Masi - ha quindi interessato altre parti dell'arteria principale del nostro Comune, ogni giorno percorsa da migliaia di cittadini, continuando a salire in direzione Cascina. E' stata quindi avviata la riasfaltatura del tratto di Tosco-Romagnola in prossimità dell'incrocio con via Rodolfo Berretta a San Lorenzo alle Corti. Sapevamo che ci sarebbero stati alcuni disagi dovuti alla necessità di spegnimento del semaforo, ma con un po’ di pazienza l’intervento, assolutamente necessario, è riuscito".

Cristiano Masi ha tenuto, e continuerà a tenere nei prossimi giorni, una sorta di 'diario di bordo' per tenere aggiornati i cittadini sui lavori previsti giorno dopo giorno. "Il programma degli interventi ha infine riguardato la sede stradale del tratto ammalorato di via del Cimitero a San Lorenzo alle Corti, di fronte al parcheggio del campo sportivo. Dopo alcuni giorni di pausa, le asfaltature riprenderanno la prossima settimana", conclude il vicesindaco.